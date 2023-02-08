آلاف الأشخاص يصطفون للحصول على عملة تشيكية تذكارية

تحدى آلاف الأشخاص درجات حرارة دون الصفر للوقوف في طابور أمام البنك الوطني التشيكي (البنك المركزي) في براغ، اليوم الأربعاء، للحصول على ورقة نقدية تذكارية، حيث تم طبع 200 ألف ورقة نقدية فقط.

كما تشكلت طوابير امتدت لمئات الأمتار أمام الفروع الإقليمية للبنك المركزي التشيكي، على سبيل المثال في برنو وبلسين. وقد تمكن بعض هواة جمع العملات التذكارية من تأمين مكان لهم في الطوابير خلال الليل، ويسمح لكل شخص بشراء خمس ورقات نقدية كحد أقصى، تبلغ قيمتها 45 دولار.

ويعرض مضاربون بالفعل الأوراق النقدية على الإنترنت بسعر مضاعف عدة مرات، إلا أن الخبراء لا يتوقعون حدوث زيادة في قيمة العملة على المدى الطويل.

وتأتي العملة التذكارية بقيمة إسمية تبلغ ألف كرونة للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس البنك الوطني التشيكي.