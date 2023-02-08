 النواب المغربي: لجنة برلمانية لإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي - بوابة الشروق
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النواب المغربي: لجنة برلمانية لإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي


نشر في: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 8:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 8:56 ص

أعلن مجلس النواب المغربي عن إنشاء لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسي البرلمان "النواب والمستشارين" تقوم بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوربي.
وأفاد بيان لمجلس النواب المغربي أنه تقرر إنشاء هذه اللجنة خلال اجتماع عقده مكتب مجلس النواب، خُصص لإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي.
وأضاف البيان أنه "على إثر نقاش معمق، تقرر إنشاء لجنة موضوعاتية تقوم بعملية إعادة التقييم، وتضم ممثلين عن المجلسين".
وأوضح أنه تقرر، تنظيم لقاء دراسي وإعلامي، غدا الأربعاء، حول الهجمات والادعاءات الكاذبة التي أطلقتها بعض الأطراف داخل البرلمان الأوروبي ضد المغرب.
شارك في هذا الاجتماع رؤساء الفرق البرلمانية وأعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة.


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