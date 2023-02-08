الرئيس السوري يستقبل وفدا وزاريا لبنانيا لتناول الشؤون الإنسانية لتداعيات الزلزال

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وفدا وزاريا لبنانيا برئاسة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، وفقا لما ذكرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الأربعاء.

وكان الوفد توجّه صباح اليوم إلى دمشق، مكلّفاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين تتناول الشؤون الإنسانية وتداعيات الزلزال المدمّر الذي تضرّرت بسببه مناطق عدة في سوريا.

وضمّ الوفد وزراء الأشغال العامة والنقل على حمية، والشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار والزراعة عباس الحاج حسن، وكبار المستشارين والمسؤولين في هذه الوزارات.