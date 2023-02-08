بريطانيا تعلن إرسال مساعدات إلى تركيا وسوريا بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إرسال مساعدات إضافية إلى تركيا وسوريا بقيمة 8 ملايين جنيه استرليني، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي سبب خسائر ودمارا واسعا في البلدين.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الخارجية البريطانية أعلنت اعتزامها إرسال أغراض حيوية مثل الخيم والأغطية خلال الأيام المقبلة لمساعدة أكثر من 15 ألف ناج، بالإضافة إلى أفراد مسعفين على درجة عالمية من الكفاءة إلى المناطق المتضررة.



وكانت بريطانيا قد أرسلت بالفعل فريق بحث وإنقاذ إلى منطقة مركز الزلزال في تركيا.



وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا أول أمس الإثنين، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري، بالإضافة إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.