مفوض الطاقة الأوروبي: الاتحاد الأوروبي يدعم توسيع ممر الغاز الجنوبي

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة قادري سيمسون، اليوم الأربعاء، دعم الاتحاد لتوسيع ممر الغاز الجنوبي.



وقال سيمسون، في حوار مع وكالة "نوفا" الإيطالية اليوم: "يمكن أن يعتمد توسيع ممر الغاز الجنوبي على دعم الاتحاد الأوروبي بموجب خطة ريباور الأوروبية، ومذكرة التفاهم الجديدة بشأن الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة الموقعة مع أذربيجان".



وأضاف: "إذا كان هناك طلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي واستمر الإنتاج في أذربيجان ومنطقة بحر قزوين، فأنا مقتنع بأن خط الأنابيب سيضاعف طاقته من عام 2027، كما هو مخطط".



وأشار إلى أن "نتائج المرحلة الأولى من اختبارات سوق خط الغاز الإدرياتيكي (تاب)، والتي تم نشرها قبل أيام قليلة، تمثل علامة فارقة مهمة نحو توسيع ممر الغاز الجنوبي".



وتابع: "سيعمل برنامج خط الغاز الادرياتيكي الآن على تنشيط المستوى الأول من التوسع، والذي من المتوقع أن يشهد إضافة 1.2 مليار متر مكعب من السعة الإضافية سنويًا بدءًا من عام 2026".



واستطرد: "وهذه إشارة مهمة إلى أن الظروف مهيأة للتوسع التدريجي للممر الجنوبي بما يتماشى مع احتياجات السوق".



وأوضح أنه "من جانب الاتحاد الأوروبي، قمنا أيضًا بتحديد الطلب ونعلم الترابط الذي يجب تعزيزه، في إيطاليا، على سبيل المثال، من المهم ترقية شبكة النقل لزيادة التدفقات من الجنوب إلى الشمال".



وأضاف: "نحن ندعم بالفعل خط أنابيب دورسالي أدرياتيكي وماتاجيولا ماسافرا، تم تضمين المشروعين في القائمة الخامسة للاتحاد الأوروبي للمشاريع ذات الاهتمام المشترك، وهي حقيقة تسمح لهم بالاستفادة من إجراءات الترخيص المبسطة وإمكانية الوصول إلى التمويل الأوروبي في إطار تسهيل ربط أوروبا، وهو صندوق الاتحاد الأوروبي الذي تم إنشاؤه في عام 2014 لاستثمارات البنية التحتية".