محافظ جنوب سيناء يلتقي وفد الدارسين بكلية الدفاع الوطني في الدورة 52

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بوفد أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا "كلية الدفاع الوطني"، في الدورة رقم " 52" وذلك خلال زيارتهم لمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 4 حتى 9 فبراير الجاري، بقيادة اللواء دكتور محمد الدسوقي سيد الأهل، مدير كلية الدفاع الوطني.

وتضمن الوفد 7 أعضاء هيئة التدريس، ودارسي الدورة وأسرهم وعددهم 17 من العسكريين، و25 مدنيين، و 23 وافدين من دول السعودية، الأردن، باكستان، السودان، نيجريا، تنزانيا، اليمن، باكستان، الهند، الجزائر، كينيا.

وقدم اللواء محمد الدسوقي سيد الأهل، مدير كلية الدفاع الوطني، الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لاستمراره في دعم أكاديمية ناصر العسكرية العليا كلية الدفاع الوطني، لأداء رسالتها التعليمية السامية في تأهيل كوادر القوات المسلحة وكبار العاملين بالدولة والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، إضافة تعاونه واهتمامه المسبق لإنجاح تلك الزيارة وتسهيل الإقامة.

وألقى محافظ جنوب سيناء، محاضرة بعنوان "دور التنمية في مجابهة الإرهاب"، بإحدى قاعات الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ، واستعرض المحافظ خلالها إمكانيات جنوب سيناء في المجالات المختلفة.

كما استعرض بعض الإنجازات التي جرت على أرض المحافظة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، ومدى التطور الذي تحقق في كافة المجالات.

حضر اللقاء أحمد سرحان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية.