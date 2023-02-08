الرئيس الفلسطيني يهاتف نظيره السوري ويعزيه في ضحايا الزلزال

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هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، الرئيس السوري بشار الأسد، مقدما التعازي بضحايا الزلزال، الذي ضرب مناطق شمال سوريا.

وأعرب عن تضامنه مع الأشقاء في سوريا بعد هذه الكارثة الطبيعية، مقدما تعازيه الحارة للرئيس بشار الأسد وللشعب السوري الشقيق بضحايا الزلزال، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأربعاء.

ودعا الرئيس الفلسطيني الله - عز وجل - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم عائلاتهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى.

وأكد وقوف القيادة الفلسطينية وشعب فلسطين إلى جانب الأشقاء في سوريا، في هذا المصاب الكبير، والاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم وفق الإمكانيات المتاحة.

وقال مسؤول فلسطيني، الأربعاء، إن فريق دعم فلسطيني يصل تركيا وسوريا لمساعدة المتضررين من الزلزال.

ونقلت وسائل إعلام تركية رسمية، عن مدير الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي «بيكا» السفير عماد الزهيري، قوله إن الجهات الرسمية الفلسطينية على تواصل مع الجانبين التركي والسوري لترتيب عملية الدخول إلى البلدين.

وأضاف أن «الفريق الفلسطيني يصل تركيا اليوم (الأربعاء)، أو غدًا صباحًا (الخميس) على أبعد تقدير».

وأوضح أن الفريق مكوّن من 36 شخصًا، ويضمّ أطباء وعناصر دفاع مدني ومسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وبحسب الزهيري، فمن المنتظر أن يصل فريق مماثل إلى سوريا.