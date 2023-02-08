سوريا: 248 مدرسة تضررت بفعل الزلزال المدمر

قال وزير التربية السوري الدكتور دارم طباع، إن هناك 248 مدرسة موزعة بمحافظات (حلب، واللاذقية، وطرطوس وحماة وريف إدلب) تضررت بشكل كامل أو جزئي، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وأضاف طباع - خلال اجتماعه، افتراضيًا، مع مديري التربية بالمحافظات المتضررة، وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا) - أنه تم تخصيص 126 مدرسة كمراكز إيواء في المحافظات المتضررة.

وأوضح أن المدارس المتضررة توزعت على 71 مدرسة بمحافظة حلب، و50 مدرسة بمحافظة اللاذقية، و27 مدرسة بمحافظة حماة، و99 مدرسة بمحافظة طرطوس، ومدرسة واحدة في ريف إدلب.

وأكد ضرورة تكثيف الجهود لتدارك تداعيات الزلزال، من خلال تأمين كل المستلزمات للمتضررين وإعادة العملية التربوية إلى ما كانت عليه واستمرار العملية التدريسية.

وطالب من مديري التربية، بوضع قوائم بمختلف الأعمال المنفذة في مجال ترميم المدارس وتحديثها باستمرار وتحديد المدارس الجاهزة لعودة العملية التعليمية فيها مع صباح الأحد القادم، باستثناء بعض الحالات، ووضع المقترحات والحلول "تعليم افتراضي، منصات، دوام نصفي" ضماناً لتأمين التعليم للجميع".