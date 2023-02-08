الرئيس الأمريكي: استطاعت إدارتي توفير 12 مليون وظيفة جديدة خلال عامين

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بما قدمته إدارته خلال العامين الماضيين، قائلاً "إنها استطاعت توفير 12 مليون وظيفة جديدة".

ووصف بايدن، خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي الثاني له رئيسًا للولايات المتحدة، تاريخ بلاده بأنه يمثل قصة التقدم والصمود وعدم الاستسلام، مضيفًا أن الولايات المتحدة استطاعت النجاة من كل "أزمة" عصفت بها خلال السنوات الماضية وخرجت منها "أقوى" مما كانت عليه.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه منذ عامين اثنين كان الاقتصاد الأمريكي "يترنح" وتسببت موجة فيروس "كورونا" في إغلاق الأعمال التجارية والمدارس، بينما "لم يعد كوفيد-19 يسيطر على حياتنا الآن".

واستطرد بايدن "منذ عامين، كانت الديمقراطية تواجه أكبر التهديدات وحربًا أهلية، ولكن اليوم تظل ديمقراطيتنا رافعة رأسها".

وشدد في الوقت نفسه على قدرة الحزبين الديمقراطي والجمهوري على العمل سويًا .. مشيرًا إلى أن الأحداث الماضية أثبتت تقارب الديمقراطيين والجمهوريين وسعيهم أيضاً من ناحية أخرى إلى "الحفاظ على أوروبا أقوى وأكثر أمناً".

وفي هذا الصدد أيضاً، قال الرئيس الأمريكي إنه وقع على أكثر من 300 وثيقة تشريعية خاصة بالحزبين الديمقراطي والجمهوري منذ مجيئه إلى البيت الأبيض في يناير 2021، مضيفًا أنه سعى خلال الفترة الماضية أيضاً إلى "استعادة روح هذه الأمة من أجل إعادة بناء العمود الفقري للولايات المتحدة، وهم الطبقة المتوسطة".