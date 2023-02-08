قيادي فلسطيني يُحذر من تصعيد إسرائيلي محتمل بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل

حذر رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، عدنان الحسيني، اليوم الأربعاء، من تصعيد مُحتمل في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المُقبل، وسط استفزازات المستوطنين واقتحاماتهم اليومية.

جاء ذلك خلال استقباله القنصل العام لمملكة السويد جوليوس ليلياستروم، لاطلاعه على آخر التطورات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

واستعرض الحسيني، الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض، والمتمثلة في زيادة وتيرة الاستيطان والتهويد الممنهج، والاستهداف الصريح للمدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، والاستيلاء على الأراضي، وسياسة الإعدام الميداني، واحتجاز جثامين الشهداء، والاعتقالات والحصار، الأمر الذي ينذر بإشعال فتيل صراع ديني خطير.

ودعا الحسيني، مملكة السويد إلى الضغط لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وبدوره، أكد القنصل السويدي التزام بلاده بحل الدولتين.