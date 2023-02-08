حارس الريال السابق: الأهرامات لم تكن سبب هزيمتنا أمام الأهلي في 2001

أكد سيزار سانشيز حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني السابق، أن النادي الأهلي فريق مذهل ويملك انطباع رائع عن القاهرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "أتذكر المباراة التي لعبنها في مباراة القرن، والجماهير لديهم غفيرة للغاية ولكن الحرارة أثرت علينا".

وعن حقيقة تأثرهم في مباراة 2001 بزيارة الأهرامات كما يتردد أضاف: "لا بالطبع لم يكن هذا له دور، ولكن كما قلت الحرارة هي من أثرت علينا بشكل كبير، والأهلي استعد بشكل مميز لمواجهتنا".

وقال: "اللاعب الوحيد الذي أتذكره من تلك المباراة، هو حسام غالي فقط، لأنه لعب معي في توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وعلاقتنا كانت قوية للغاية".

واستطرد: "رسالتي للاعبي ريال مدريد، أنهم عليهم احترام المنافس خاصةً أنهم أمام فريق صعب للغاية وقادر على أن يكون منافس شرس ولديه طموح في التأهل للمباراة النهائية".

واختتم سانشيز: "أتوقع أن يكون كارلو أنشيلوتي المدير الفني ولاعبي ريال مدريد على علم بكل تفاصيل الأهلي، وعلى الفريقين الاستمتاع بتلك المباراة وأتوقع أن يحصد الميرنجي اللقب في النهاية".