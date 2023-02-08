 حارس الريال السابق: الأهرامات لم تكن سبب هزيمتنا أمام الأهلي في 2001 - بوابة الشروق
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حارس الريال السابق: الأهرامات لم تكن سبب هزيمتنا أمام الأهلي في 2001

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 12:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 12:07 ص

أكد سيزار سانشيز حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني السابق، أن النادي الأهلي فريق مذهل ويملك انطباع رائع عن القاهرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "أتذكر المباراة التي لعبنها في مباراة القرن، والجماهير لديهم غفيرة للغاية ولكن الحرارة أثرت علينا".

وعن حقيقة تأثرهم في مباراة 2001 بزيارة الأهرامات كما يتردد أضاف: "لا بالطبع لم يكن هذا له دور، ولكن كما قلت الحرارة هي من أثرت علينا بشكل كبير، والأهلي استعد بشكل مميز لمواجهتنا".

وقال: "اللاعب الوحيد الذي أتذكره من تلك المباراة، هو حسام غالي فقط، لأنه لعب معي في توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وعلاقتنا كانت قوية للغاية".

واستطرد: "رسالتي للاعبي ريال مدريد، أنهم عليهم احترام المنافس خاصةً أنهم أمام فريق صعب للغاية وقادر على أن يكون منافس شرس ولديه طموح في التأهل للمباراة النهائية".

واختتم سانشيز: "أتوقع أن يكون كارلو أنشيلوتي المدير الفني ولاعبي ريال مدريد على علم بكل تفاصيل الأهلي، وعلى الفريقين الاستمتاع بتلك المباراة وأتوقع أن يحصد الميرنجي اللقب في النهاية".


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