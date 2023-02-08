تحدث عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال السعودي، عن تأهل فريقه إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي مساء الثلاثاء.

وكان فريق الهلال قد تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد فوزه على نظيره فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ابن بطوطة مساء اليوم.

وقال المعيوف في تصريحات تليفزيونية: «التركيز واللعب بشخصية الهلال قادنا للنهائي، والظروف الصعبة زادتنا صلابة».

وأضاف: «في مشاركتنا الثالثة بالمونديال، استطعنا الوصول إلى النهائي، وقادرين إلى الوصول لكل هدف نطمح له».

وأوضح حارس الهلال: «راح نسعى ونجتهد بالنهائي، وإن شاء الله مايضيع لنا تعب ونفرح جماهير الهلال».

وتابع: «علاقتي الجيدة مع عدد من لاعبي الأهلي المصري، تجعلني أتمنى لهم التوفيق لنلعب أمامهم في النهائي».

وأتم: «كاريلو تحامل على نفسه وقدم مباراة كبيرة، وكاد يضحي بمسيرته الكروية من أجل الهلال».