وزير النقل يزور مصنع MCV لتفقد النموذج الأولي لأوتوبيسات BRT التي ستعمل على الطريق الدائري

زار وزير النقل كامل الوزير، مصنع MCV لتفقد النموذج الأولى لأوتوبيسات BRT التي تعمل بالكهرباء صديقة البيئة، طبقا للعقد الموقع بين شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي بقيمة 800 مليون جنيه، والذي يشمل عقد تصنيع وشراء 100 حافلة كهرباء إنتاج محلي ماركة MCV طراز SETIBUS C120E.V (تصنيع هيئة الإنتاج الحربي)، وذلك للعمل في مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري.

وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إن هذا المشروع يشهد أحد الانطلاقات الكبرى لتصنيع أتوبيسات الكهرباء في مصر، وذلك من خلال التعاقد على تصنيع وتوريد 100 أتوبيس كهربائي للعمل في المرحلة الاولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري (BRT)، والذي يسع 70 راكب مكيف الهواء ويحتوي على واي فاي وUSP وكذلك شاشات داخلية ومقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.

وأضاف أن هذا المشروع ياتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعات النقل في مصر ومنها صناعة الأوتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي ستصل نسبة التصنيع المحلي بها في البداية من 50% : 60% لتتدرج النسبة بعد ذلك حتى يتم الوصول إلى نسبة التصنيع الكامل 100%.

وأشار إلى أن هذه الأوتوبيسات تأتي تعزيزا لنتائج قمة المناخ COP27 التي استضافتها الدولة المصرية بمدينة شرم الشيخ، والتي قدمت نموذجا رائعا يعكس جهود الدولة لدمج العمل الإنمائي بأجندة المناخ نظرا لما تمثله هذه النوعية من وسائل النقل الجماعي الأخضر من نقلة نوعية تحافظ على مستقبل الأجيال القادمة، وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، ضمن المشروعات الوطنية الجاري تنفيذها في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير أن التعاقد على هذه الأوتوبيسات وتصنيعها تم بعد إقرارها من اللجنة التي وجه بها الرئيس والتي تم تشكيلها من كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق هذه الأوتوبيسات أعلى معايير الجودة العالمية، كما أنه تم توفير احتياجات ذوي الإعاقة بها، منوها إلى أن الاعتماد على المنتج المحلي يهدف إلى توفير العملة الصعبة وخلق فرص العمل وتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للخارج ودول شمال أفريقيا والدول العربية.

وأكد الوزير أن الحكومة وجهت بالتنسيق مع القطاع الخاص وتعظيم مشاركته في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل لإنتاج الحجم الأكبر مما يتم استهلاكه والتحول إلى التصدير، وكذلك تشجيع كافة المصنعين المصريين للانطلاق إلى قاعدة تصديرية قوية، لافتا إلى متابعة يومية من الرئيس لخطة تنفيذ التصنيع المحلي ومنها صناعات النقل المختلفة وإلى الخطوات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر للسكك الحديدية والمترو من خلال مصنع نيرك وسيماف والإنتاج الحربي.

جدير بالذكر أن مشروع B.R.T يعتبر أحد الشرايين الرئيسية الجاري تنفيذها لربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى (القطار السريع – LRT – المونوريل – المترو) لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتسهيل انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمقر عملهم، وذلك باستخدام وسائل نقل جماعي مستدامة تعمل بالطاقة الخضراء، وأن مشروع الأوتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تبلغ عدد محطاته 49 محطة، وسيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، ويستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق، وسيتم ربطه بمواقف نموذجية أسفل الطريق الدائري للقادمين من المحافظات إلى القاهرة الكبرى والعكس، حيث سيصبح الطريق الدائري 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأوتوبيسات الترددية ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ماعدا كوبري المنيب والوراق حيث سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

وقد تم إسناد مهمة تنفيذ مشروع BRT علي الطريق الدائري لشركة أكتا للنقل الجماعي "ACTA" تحالف (شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت – وشركة مواصلات مصر) لتعظيم التعاون بين القطاع العام والخاص في مشروعات وزارة النقل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مشروعات الوزارة.