بثت وسائل إعلام، لقطات توثق لحظة إنقاذ رضيعة تركية تبلغ من العمر 60 يوما فقط، من تحت أنقاض الزلزال.

مقطع الفيديو الذي حظي بتفاعل واسع وانتشر بشكل مكثف على موقع تويتر، وثق لحظة إنقاذ الرضيعة التي مكثت ثلاثة أيام وخرجت سالمة دون أن يصيبها مكروه.

وتتألم الإنسانية لهول ما تعيشه سوريا وتركيا في هذه الأثناء بعدما انهارت آلاف البنايات بفعل زلزال مدمر ضرب البلدين وخلف خسائر بالغة.

وتركيا أكثر تضررا من الزلزال بتسجيلها حصيلة من الضحايا، تبلغ حتى كتابة هذه السطور، 8 آلاف و574 قتيلا، و49 ألفًا و133 مصابا، وعدد المباني المدمرة بلغ 6 آلاف و444 مبنى، علما بأن هذه الأرقام واردة عن آخر إحصاء رسمي، وقد صدر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسوريا ليست أفضل حالا، إذ دفعت كلفة باهظة جراء الزلزال الذي تسبب في سقوط 2662 قتيلا و 4985 جريحا، في حصيلة غير نهائية.