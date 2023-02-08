تركيا: 790 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال

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قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، قبل قليل، إن 790 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال بدرجات متفاوتة.

وأكد أقطاي في مؤتمر صحفي، أن 103 آلاف فرد يعملون في مهام الإنقاذ، وفقا لما نشرته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأضاف نائب الرئيس التركي: "وصلتنا مساعدات من 66 دولة".

وأوضح أقطاي أن مدينة كلّس وغازي عنتاب وأضنة أصبحوا في وضع أحسن نسبيا الآن.

وأكد نائب الرئيس التركي: "نعمل على إيصال المساعدات الغذائية للمتضررين من جراء الزلزال"، مشيرا إلى أن الجهود تتركز في المناطق الأكثر تأثرا بالزلزال.

وتابع أقطاي: "أقمنا مخيمات لإيواء المشردين من جراء الزلزال".