كوريا الجنوبية تسجل فائضا في ميزان الحساب الجاري بقيمة 68ر2 مليار دولار

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أظهرت بيانات لبنك كوريا الجنوبية المركزي صادرة اليوم الأربعاء وصول فائض ميزان الحساب الجاري لكوريا الجنوبية خلال ديسمبر الماضي إلى 68ر2 مليار دولار بعد تراجعه بمقدار 22ر0 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي.

في الوقت نفسه سجل ميزان تجارة السلع عجزا بقيمة 48ر0 مليار دولار مقابل فائض قدره 43ر4 مليار دولار خلال كانون الأول/ديسمبر 2021.

في المقابل ارتفع عجز ميزان تجارة الخدمات خلال الشهر الأخير من العام الماضي إلى 39ر1 مليار دولار مقابل 76ر0 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، بسبب تراجع الفائض في ميزان خدمات النقل.

وسجلت كوريا الجنوبية فائضا في ميزان الحساب الجاري خلال العام الماضي ككل قدره 83ر29 مليار دولار بعد فائض قدره 23ر85 مليار دولار في 2021.