أعرب فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي، عن سعادته بوصول فريقه إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للاندية 2022، بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي مساء الثلاثاء.

وكان فريق الهلال قد تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد فوزه على نظيره فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ابن بطوطة مساء اليوم.

وقال رئيس الهلال في تصريحات تليفزيونية: «قلنا في الإمارات النسخة الماضية عن طموحنا بالوصول للنهائي وفعلنا ذلك الآن».

وأضاف: «حققنا الآن مركز الوصافة في المونديال، ولكنا طالما وصلنا للنهائي، الوصافة لا نقبلها وطموحنا نحقق الكأس».

وتابع: «الهلال جاهز لخوض المباراة النهائية، واللي يجي حياه الله من ريال مدريد أو الأهلي المصري».

وبسؤاله عن الخصم الذي يُفضل مواجهته في النهائي، قال: «لا يهمنا من الخصم القادم لنا، أهم شيء أن نكون في يومنا لكي نحقق اللقب».

وأتم: «خوض مباراة كل يومين أمر صعب، لكن يارب نقدر نفاجئ الجميع، نتمنى أن ننهي المشوار بتحقيق المونديال».