بايدن يصف الحرب الروسية في أوكرانيا بأنها اختبار على مر العصور

ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطابه حول حالة الاتحاد، أن الغزو الروسي لأوكرانيا، هو اختبار على مر العصور، واختبار لأمريكا واختبار للعالم، مضيفا أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد ارتقوا إلى التحدي.

وتحدث بايدن، إلى الكونجرس، بعد أن ذكرت ألمانيا والدنمارك وهولندا أنها ستمد أوكرانيا، بما يصل إلى 178 دبابة قتالية، طراز "ليوبارد1" من الجيل القديم، فيما تستعد كييف لتكثيف متوقع للقتال، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وستصل أول شحنات إلى أوكرانيا، في غضون بضعة أشهر.

وتحاول موسكو، الخروج من أزمتها الاقتصادية التي أوقعت نفسها فيها.

وفي مواجهة توقعات أولية لتراجع يصل إلى 20%، في النفقات الرأسمالية، شهدت روسيا بدلا من ذلك زيادة بنسبة 6%، في عام 2022، حسب "بلومبرج إيكونوميكس".