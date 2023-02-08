منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية تستجيب لـ1834 شكوى واستغاثة خلال شهر يناير

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تلقت 83 شكوى خلال شهر يناير الماضى من خلال مبادرة صوتك مسموع، وذلك عن طريق رقم الواتس آب الخاص بالمحافظة، وتمت الاستجابة لـ80 شكوى بمعدل إنجاز 96%.

من جانبه، أوضح وليد عبدالحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية، أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولًا بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة.

وأشار مدير البوابة الإلكترونية بالشرقية إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت وتعاملت مع 1955 شكوى واستغاثة خلال شهر يناير الماضي من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقي وتسجيل الشكاوى الأخر، حيث تمت الاستجابة لـ1834 شكوى، بنسبة إنجاز 94%، وفقًا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص 121 شكوى وطلب.