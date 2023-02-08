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تحدث سالم الدوسري لاعب فريق الهلال السعودي، عن تأهل فريقه إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي مساء الثلاثاء.

وكان فريق الهلال قد تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد فوزه على نظيره فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ابن بطوطة مساء اليوم.

وقال الدوسري في تصريحات تليفزيونية: «طموحنا دايما عالي، جئنا للمغرب ليس من أجل المشاركة».

وأضاف: «الهلال نادي عالمي وبطولات، واستحقينا الفوز والتأهل للنهائي، والأهم أننا ردينا الثأر من خسارة فلامنجو في المونديال السابق».

وتابع لاعب الهلال: «أحب دائماً اللعب تحت الضغط، الهلال يزداد قوة مع الظروف الصعبة».

وأوضح: «الجميع كان يقول اننا سننافس على المركزين الثالث والرابع، وأثبتنا للجميع عكس ذلك وأننا نستطيع المنافسة على أي بطولة».

وبسؤاله عن قيمة فوزه بجائزة أفضل لاعب في المباراة، قال: «الأهم بالنسبة لي الإنجاز الجماعي أكثر من الفردي، وأن أساعد زملائي اللاعبين».

وأتم: «سأقدم كل ما أملك في المنافسات المقبلة، ما جينا لأجل المشاركة، جينا نشرّف المملكة».