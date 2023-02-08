وزير خارجية النمسا : نقدم أقوى مستوى من المساعدات الإنسانية على الإطلاق

أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم أن بلاده تقدم أقوى مستوى من المساعدات الإنسانية على الإطلاق فى الوقت الراهن وذلك على الرغم من أن النمسا محايدة عسكريًا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الأربعاء أن الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي كان بمثابة كارثة تقع على بعد 500 كيلومتر من النمسا وهو ما فرض الحاجة الى التكاتف الدولي فى هذه الأزمة.

ونقل البيان عن الوزير النمساوي قوله أنه بحث أمس مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين فى واشنطن ملفات الأزمات في روسيا وأوكرانيا وإيران ودول غرب البلقان وتركيا مشيرا الى أن النمسا والولايات المتحدة شركاء أقوياء ويجب تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية الطويلة.

ونوه البيان بإشادة بلنكين بدعم النمسا لدول غرب البلقان ودورها الرائد في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ودعمها أيضا لأوكرانيا.