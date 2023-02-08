تفاصيل حادث مروع وقع داخل حرم قطار الحرمين السريع بالسعودية

أعلنت الشركة المشغلة لقطار الحرمين السريع في السعودية، الأربعاء، وقوع حادث مروري داخل حرم سكة القطار عند نحو الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي للمملكة.

وقالت شركة مشروع القطار السعودي الإسباني، في بيان، إن الحادث وقع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة، نتيجة سقوط إحدى المركبات داخل حرم السكة واحتراقها.

وأضافت أنه أنه لم ينتج عن الحادث وفيات، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ والتواصل مع الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، ولن يكون لذلك أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات.

تجدر الإشارة إلى أن "قطار الحرمين السريع"، يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في رحلة مدتها 120 دقيقة فقط مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطول 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًا.