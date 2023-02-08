البرلمان التركي يناقش إعلان حالة الطوارئ

من المقرر أن يبدأ البرلمان التركي مناقشة قرار حالة الطوارئ الذي اتخذه الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي نشر في الجريدة الرسمية في وقت سابق اليوم الأربعاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن الرئيس التركي، أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في 10 محافظات هي الأكثر تضررا من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف في في تركيا وسوريا.

وقال أردوغان "من أجل ضمان تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والأعمال اللاحقة بشكل أسرع، قررت إعلان حالة الطوارئ على أساس السلطات الممنوحة لي بموجب المادة 119 من الدستور".

وأضاف الرئيس أنه يجري إعداد القوانين الموافقة لذلك.

وقال أردوغان "هذه واحدة من أكبر الكوارث في منطقتنا والعالم، وليس فقط في تاريخ جمهوريتنا.

وأعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، مساء أمس الثلاثاء ارتفاع عدد وفيات الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 5894 شخصا.

وارتفع عدد الإصابات إلى نحو 35 ألف شخص، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال إن الفرق المعنية فتحت جميع الطرق أمام وصول الدعم اللوجيستي لمنطقة الزلزال.