فلسطين تطالب بتدخل عاجل لوقف سيناريوهات نتنياهو التي تهدد بتفجير ساحة الصراع

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الأربعاء/، بتدخل دولي وأمريكي عاجل، والضغط على الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو؛ لوقف التصعيد الجنوني الذي يهدد بتفجير ساحة الصراع ويقوّض فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أنها تتابع بشكل يومي انتهاكات الاحتلال وجرائمه، وتصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين التحريضية المعلنة مع الجهات والمحاكم الدولية كافة، وترى أن استباحة جيش الاحتلال عموم المناطق الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ترجمة عملية لبرنامج حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ولمواقفه المعلنة، خاصة الموقف التحريضي الذي صرح به أثناء زيارته وحدة "دودوفان" الإجرامية، حيث قال: "في كل حل أو سيناريو مستقبلي لا بديل عن سيطرتنا الأمنية على الأرض".. في تأكيد جديد على أن نتنياهو يرى نفسه احتلالًا أبديًا لأرض دولة فلسطين، وينكر باستمرار حق الفلسطينيين في سيادتهم على أرضهم، في محاولة إسرائيلية رسمية متواصلة لتكريس نظرية نتنياهو العسكرية في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه، كبديل للحلول السياسية للصراع.

وأشارت الوزارة إلى اقتحام مدينة نابلس فجر اليوم، بحجة حماية مليشيات المستوطنين بمشاركة عضو كنيست متطرف، وما يسمى رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة المتطرف يوسي داجان.

وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لدعوات وقرارات الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير، بمضاعفة تصاريح حمل السلاح للمستوطنين لخمسة أضعاف، وأيضًا قرارات الوزير المتطرف سموتريتش، وأتباعه لتعميق وتوسيع المستوطنات وشرعنة البؤر العشوائية في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الخارجية أن تصريحات نتنياهو ومواقفه بترجماتها الميدانية على الأرض، تأتي بعيد زيارة الوفد الأمريكي رفيع المستوى للمنطقة، في تحد واستخفاف بالجهود الأمريكية والإقليمية المبذولة لوقف أو تخفيض مستوى التصعيد، تمهيدًا لتحقيق التهدئة.