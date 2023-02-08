فريقا إنقاذ أمريكي وآخر ألماني يتوجهان إلى تركيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ

توجه فريق مساعدة من الولايات المتحدة الامريكية إلى تركيا للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ، إثر الزلازل التي ضربت جنوب البلاد ومركزها ولاية قهرمان مرعش، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الاربعاء.

وانطلقت طائرة الشحن العسكرية التي تحمل الفريق المؤلف من 161 عنصرا رفقة 12 كلبا مدربا، بالاضافة إلى أكثر من 85 طنا من المعدات الخاصة من قاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير، صباح يوم أمس الثلاثاء.

وذكر بيان صادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن الفريق سينضم إلى فرق إنسانية أمريكية أخرى تعمل حاليا في المنطقة.

من ناحية أخرى، توجه فريق ألماني يضم خبراء بحث وإنقاذ من مطار كولونيا بون الدولي إلى المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي تركيا رفقة مساعدات إنسانية.

وقالت وكالة "الأناضول" إن الفريق يضم 50 فردا خبيرا من الهيئة الاتحادية للإسناد التقنى الألمانية، إلى جانب عدد من الكلاب المدربة.

وأعلنت السلطات الألمانية المعنية أن الفريق سيعمل بالتنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية في المناطق المتضررة من الزلزال.

وانطلق الفريق الألماني نحو ولاية أضنة التركية على متن طائرة بعد تحميل المساعدات التي تضم مولدات كهرباء وخيام وأسرّة وأغطية.

ووقع الزلزال المدمر بقوة 7ر7 درجات على مقياس ريختر في الساعة 0417 صباحا (0117 بتوقيت جرينتش) أمس الاول الاثنين، شمال غرب مدينة غازي عنتاب التركية.

كما وقع زلزال قوي آخر، ولكنه كان أضعف قليلا، بواقع 5ر7 درجات، عند ظهر نفس اليوم، وكان مركزه شمال غازي عنتاب التي تبعد بنحو 40 كيلومترا عن الحدود السورية.

ويسابق رجال الإنقاذ الزمن في الدولتين للعثور على ناجين، في ظل درجات حرارة شديدة البرودة، ووسط نقص في المعدات الثقيلة لنقل أنقاض المنازل المدمرة.