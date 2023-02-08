كيف للأحزان أن تتحول الى لحظة فرح .. الجواب ببساطة عندما تطغى المأساة على المشهد .. يصبح كل خطوة انقاذ سعادة تنبثق من رحم المأساة #زلزال_سوريا_تركيا

pic.twitter.com/CmnE0cL1Fi — سعيد الجعفري & Saeed Aljafare (@saeed_aljafare) February 8, 2023

وظل عمال الإنقاذ والسكان الذين يساعدونهم في أعمالهم الشاقة، يصفقون بحرارة ويصرخون من شدة الفرحة بعد إنقاذ الطفلة التي انتابتها صدمة من هول الموقف الذي عاشته.وشوهد عدد من الأشخاص يبكون فرحة بإنقاذ الطفلة التي يُرجح أنها فقدت كل أفراد عائلتها جراء الزلزالوضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 6957 شخصا، فضلا عن إصابة 38 ألفا و224 شخصا.بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى أكثر من 2000 قتيل حتى الآن.في حين تبقى كل هذه الأرقام غير نهائية، في ظل مواصلة البحث عن جثامين أو أحياء محتملين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، علما بأن ظروفا مناخية قاسية ونقصا حادا في المعدات تعرقل جهود البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا على الترتيب.