روسيا تكشف عن تطور مسيرات قادرة على القيام بمهام وصفتها بـ«الخطرة»

كشف مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية اليوم الأربعاء، عن تطوير الخبراء الروس طائرات مسيرة جديدة متعددة المهام.

وقال المصدر -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن الخبراء الروس تمكنوا من تطوير طائرات نقل مسيرة جديدة، ومنصة النقل الجوي الجديدة المتعددة الوظائف هي مركبة جوية بدون طيار من نوع الطائرات ذات التصميم الكلاسيكي، مصممة لنقل حمولة يصل وزنها إلى 250 كجم إلى مسافة تزيد عن 600 كلم، ويمكنها تأدية مهام خطرة في ظروف الطقس السيئة، وبأقل التكاليف".

وأضاف أن "الميزة الرئيسية في هذه الدرونات هي حجرة الشحن الكبيرة الموجودة فيها، والتي تبلغ سعتها حوالي 2650 لترا، مما يجعلها باستيعاب حمولة كبيرة، كما يمكن إسقاط هذه الحمولة من الطائرة وهي تتحرك باستخدام المظلات، ويمكن لهذه الدرونات أيضا التحليق بسرعة قد تصل إلى 195 كلم، والوصول إلى علو 3000 متر".

وأشار المصدر إلى أن من بين الأمور المميزة في هذه الطائرات الجديدة هو قدرتها على الإقلاع والهبوط من مدرجات قصيرة، كما أن تصميمها يساعد على استبدال أجنحتها ومحركاتها ومعدات الهبوط فيها بسهولة.