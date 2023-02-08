الصحفيين: صرف معاش البطالة لأعضائها المتعطلين عن العمل بدءا من مارس المقبل ولمدة عام

قرر مجلس نقابة الصحفيين استمرار سريان قرار صرف معاش البطالة لأعضائها المتعطلين عن العمل لمدة عام بدءا من أول من مارس 2023 وحتى نهاية فبراير 2024.

وأوضح المجلس، في بيان صادر عن اجتماعه مساء اليوم الثلاثاء، أن 536 زميلا تقدموا بالإقرارات القانونية التي تفيد عدم عملهم بأي جهة أخرى، ومنهم 234 زميلا يحصلون بالفعل على معاش البطالة وعدد (302) زميل متقدمين جدد.

وأشار البيان إلى أن النقابة خاطبت كلا من (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للاستعلامات، نقابة الإعلاميين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)، ووردت خطابات رسمية من كل منهم وبناء على اقتراح النقيب ضياء رشوان تم استبعاد رد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، نظرا لوجود تضارب مع بعض الأوضاع الواقعية للزملاء الصحفيين والمؤسسات والاقتصار على ما ورد من الجهات الأخرى المشار إليها.

وبناء على ذلك أصبح عدد المستحقين لشروط معاش البطالة 405 زملاء منهم عدد 165 زميلا يحصلون بالفعل على معاش البطالة و240 زميلا متقدمين جدد.

وأوضح البيان أن من لم تنطبق عليهم شروط استحقاق معاش البطالة هم 131 زميلا منهم عدد 69 زميلا يحصلون بالفعل على معاش البطالة و62 زميلا متقدمين جدد.

كما قرر مجلس نقابة الصحفيين زيادة معاش البطالة لكل الزملاء المستحقين بنسبة 25% ليصل إلى 1250 جنيه، وأن يتم إعلان أسماء المستحقين وغير المنطبقة عليهم الشروط، والذين لهم الحق في التظلم بمكتب النقيب وذلك في الفترة من الأربعاء 8/2/2023 إلى الخميس الموافق 2/2023 /16، وذلك لإعادة النظر في استحقاقهم معاش النقابة من عدمه في ظل الإقرارات القانونية السابق للزملاء التوقيع عليها.

وأضاف البيان أنه قبل نهاية العام المشار إليه، سيتم الإعلان عن إعادة تقديم الإقرارات القانونية لمن يرغب من الزملاء بالحصول على معاش البطالة للتأكد من شروط الاستحقاق.

وأكد المجلس أنه من حق أي زميل في حالة تعرضه للتعطل عن العمل في أي وقت بعد هذا القرار التقدم بطلب للحصول على معاش البطالة والتوقيع على الإقرارات القانونية وتقديم ما يفيد بذلك، على ألا تقل مدة قيده في جداول النقابة عن عشر سنوات ماعدا جدول (المعاشات والمنتسبين)، وأنه في كل الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة تقاضي معاش البطالة عن عامين متصلين أو أربعة أعوام متقطعة.