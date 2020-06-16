وزير الخارجية الروسي يصل إلى موريتانيا

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ويتوقع أن يجري لافروف مباحثات مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ويلتقي بعض أعضاء الحكومة.

وتدخل الزيارة في إطار جولة يجريها لافروف في المنطقة، بدأت الاثنين من العاصمة المالية باماكو.

وكان وزير الخارجية الروسي أكد من مالي أن بلاده ستواصل المساعدة في حل الأزمات في أفريقيا مع دعم الحوار بين الأطراف المحلية دون التدخل فيه.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية المالي أن "على الدول الغربية قبول حقيقة أن العالم يتغير مع ضرورة احترام البلدان الأخرى"، مؤكدا أن "ردود الفعل السلبية لدول الغرب على تعزيز التعاون مع مالي هي أحد مظاهر نهجها الاستعماري".