القوى العاملة: شهادات إتمام التدريب لـ64 شخصا ببني سويف

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف بالتعاون مع المحافظة، حفل تسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية التى تم تنفيذها لعدد 64 متدربا على مهن التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، والتطريز اليدوى، وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة، والتي نظمته المديرية بالتنسيق مع الوكالة الإيطالية للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وأوضح أحمد نظمي مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف، في تقريره للوزارة، أنه تم تنظيم الاحتفالية بقاعة الديوان العام للمحافظة، حيث سلم سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف نيابة عن الدكتور محمد هاني غنيم المحافظ، شهادات إتمام البرامج التدريبية لعدد 64 متدربا.

وأضاف مدير المديرية، أن البرامج التدريبية تم عقدها على مدار 45 يوماً بمقر مركز التدريب المهني التابع للقوى العاملة بشرق النيل.

ونوه انه تم تدريب وتأهيل الشباب على 4 برامج أساسية تضمنت (التفصيل والحياكة "الخياطة"، التبريد والتكييف، التطريز اليدوي، صيانة أجهزة الهواتف المحمولة)، تحت إشراف ومشاركة مدربين متخصصين في تلك المجالات.