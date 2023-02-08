 وزير الخارجية الإيطالي: توفير أقصى درجات التضامن مع المناطق المنكوبة في سوريا وتركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الإيطالي: توفير أقصى درجات التضامن مع المناطق المنكوبة في سوريا وتركيا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 2:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 2:37 ص

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن بلاده ستوفر "أقصى درجات التضامن" مع المناطق والمدن الحدودية المنكوبة التي ضربها الزلزال بين سوريا وتركيا والذي أسفر عن المئات من الضحايا والمصابين.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن تاياني قوله إن هناك "شركات إيطالية خاصة تنوي إرسال مواد إغاثية وطبية، وكذلك سيارات إسعاف إلى سوريا في المناطق التي ضربها الزلزال.
وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن هناك رجل أعمال إيطالي كان في زيارة عمل في مدينة كهرمانماراس جنوب شرقي تركيا، لا يزال في عداد المفقودين.

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