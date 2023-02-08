ذكر طبيب الطفلة المعجزة آية، التي تم إنقاذها بعد ولاتها، من تحت أنقاض منزلها، في بلدة يسيطر عليها المعارضون في شمال سوريا، أنها بصحة جيدة.



وكانت آية، وهو الاسم الذي أطلقه عليها طاقم المستشفى، العضو الوحيد في أسرتها، التي نجت من الزلزال، الذي ضرب بلدة جنديرس بمحافظة حلب، فجر أمس الأول الاثنين.



وأودى الزلزال بحياة والدتها ووالدها و4 من أشقائها، بالإضافة إلى أنه دمر منزلها المكون من 4 طوابق.



وقال الطبيب هاني معروف لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن حالتها مستقرة، لكن بعض ضلوعها مكسورة وهذا سيشفى بمرور الوقت، مضيفا أنها وصلت إلى المستشفى محمولة على يد جار لأسرتها.



وولدت آية تحت الأنقاض، وقطع أحد رجال الإنقاذ الحبل السري بسكين وانتشلها.