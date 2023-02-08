 السعودية تطلق منصة «نسك حج» بـ7 لغات لتيسير قدوم الحجاج من 58 دولة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تطلق منصة «نسك حج» بـ7 لغات لتيسير قدوم الحجاج من 58 دولة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 8:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 8:24 م
قالت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، إن المملكة أطلقت منصة "نسك حج" بـ7 لغات متنوعة لتيسير إجراءات قدوم الحجاج، تشمل 58 دولة من أوروبا وأمريكا وأستراليا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الخدمة الجديدة تتيح للحجاج القادمين من أكثر من 58 دولة حول العالم إمكانية التسجيل والحجز، والدفع الإلكتروني ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، واختيار حزم الخدمات مثل: السكن، والإعاشة، والطيران والإرشاد، والنقل، بالإضافة إلى التعرف من خلال المنصة على الدول المشمولة في المرحلة الأولى من الإطلاق.

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