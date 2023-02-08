وزير التعمير الروسي يعلن الاستعداد لترميم المنشآت في تركيا وسوريا

أكد وزير التعمير والإسكان الروسي إيريك فايزولين اليوم الأربعاء، أن الوزارة مستعدة لإرسال متخصصين إلى تركيا وسوريا للمساعدة في ترميم المنشآت التي دمرها الزلزال.

وقال الوزير الروسي في تصريحات صحفية حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إنه يتم التنسيق في هذا الشأن من قبل وزارة الطوارئ، حيث تم إرسال متخصصي الوزارة إلى كل من الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، وإذا ما دعت الحاجة فسوف يتم إرسال متخصصين من الجهات الحكومية الأخرى، بما في ذلك من وزارة التعمير والإسكان".

وتتواصل عمليات الإنقاذ في كل من تركيا وسوريا وسط ارتفاع أعداد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين، فيما تجاوز عدد الضحايا في البلدين 11 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى.