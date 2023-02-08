وزير الخارجية الأمريكي يشيد بدور النمسا الإيجابي في غرب البلقان

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بدور النمسا الإيجابي في غرب البلقان، مؤكدًا أهمية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كمنتدى للحوار.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الأربعاء عبر موقعها الإلكتروني، أن ذلك جاء خلال لقاء بلينكن ونظيره النمساوي ألكسندر شالنبرج، حيث بحث الوزيران، فرص استمرار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بما في ذلك مساعدة أوكرانيا والحاجة إلى محاسبة روسيا على عمليتها العسكرية غير المبررة في أوروبا.



يشار إلى أن النمسا تقوم بحشد الجهود في الاتحاد الأوروبي لتسريع عملية مفاوضات التوسعة لتأمين الحدود الشرقية للاتحاد ضد مخاطر النفوذ والتوسع الروسي خاصة بعد أزمة اندلاع الحرب في أوكرانيا.