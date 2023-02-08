أعلن المهندس حمدي السيد إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، فتح باب التظلمات لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، يوم الأحد المقبل.



وأكد إدارة شؤون الطلاب والامتحانات بديوان مديرية التربية والتعليم بالمنيا، قبول تظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ۲۰۲۳، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٢/١٢ وحتى يوم الأحد الموافق ٢/٢٦.



وأضاف البيان، الذي نشرته المديرية عبر صفحتها الرسمية، أن اليوم يبدأ من من الساعة الثانية مساء وحتى الساعة الخامسة عصرا، وأن رسوم التظلم للمادة الواحدة ٣٥ جنيها، ويكون التظلم في ٣ مواد فقط، وقطاع شمال الذي يضمة إدارات "بني مزار / مغاغة / العدوة" يوجد في قسم شؤون الطلاب بإدارة بني مزار التعليمية.



وأشار إلى أن قطاع وسط الذي يشمل إدارات "المنيا / مطاي / سمالوط"، ومقره مدرسة ٢٥ يناير الإعدادية، وقطاع جنوب الذي يشمل إدارات "أبوقرقاص / ملوي / ديرمواس"، مقره قسم شؤون الطلاب بإدارة ملوي التعليمية.