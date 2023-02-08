أردوغان: المستشفى الجامعي في هطاي سيستأنف خدماته مساء اليوم

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل قليل، أن المستشفى الجامعي في هطاي سيستأنف خدماته اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح أردوغان: "في ولاية هطاي حاليا 21 ألفا و200 عنصر بينهم قوات الدرك والشرطة ينفذون المهام الموكلة إليهم"، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول التركية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال أردوغان: "سنعمل على تسريع إزالة الأنقاض وبناء المساكن عبر شركات المقاولات تحت إدارة الإسكان التركية (توكي) بولاياتنا الـ10 المتضررة من الزلزال".

وتتواصل عمليات البحث عن ناجين من الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص في تركيا وسوريا حسب آخر الإحصاءات.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر إلى 23 مليونا، بعدما حذرت الاثنين الماضي من احتمال تضاعف أعداد الضحايا.