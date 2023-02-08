 مجلس الفيدرالية الروسي يحذر من أي تهديد لشبه جزيرة القرم - بوابة الشروق
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مجلس الفيدرالية الروسي يحذر من أي تهديد لشبه جزيرة القرم

أرشيفية
أرشيفية
وكالات
نشر في: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 2:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 2:24 م

أكد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الفيدرالية للشؤون الدولية، فلاديمير جباروف، أن روسيا ستقدم ردا صارما بكل قوتها، ووسائلها لأدنى تهديد لأمن شبه جزيرة القرم.

قال جباروف خلال مؤتمر صحفي في موقع المجموعة الإعلامية "روسيا سيجودنيا": "إذا شعرت روسيا بخطر حقيقي على شبه جزيرة القرم، أو أدنى تهديد، فإنها ستعطي ردا قاسيا بكل قوتها ووسائلها".

وشدد جباروف على أن استخدام الصواريخ الأمريكية ضد روسيا وأراضيها يمكن أن يؤدي إلى صراع حاد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وفي حديثه عن التعاون مع بيلاروسيا في إطار "دولة الاتحاد"، قال جباروف: "لن نسمح بوجود خطر على السلامة الإقليمية لبيلاروسيا".

ونوّه جباروف إلى زيادة التعاون بين البلدين (روسيا وبيلاروسيا)، بما في ذلك في مجال الدفاع والأمن.

وفي السياق نفسه، أعلن البنتاجون عن نيته تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى تصل إلى 150 كيلومترا.


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