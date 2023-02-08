«العربي الدولي للتدريب والاستشارات» يقيم مؤتمره الـ19 حول التربية في ظل تكنولوجيا المعلومات

أقام المركز العربي الدولي للتدريب والاستشارات مؤتمره الـ 19، اليوم الثلاثاء، بمركز التعليم المدني بالجزيرة تحت عنوان "التربية في ظل تكنولوجيا المعلومات رؤى وتجارب عربية وعالمية (النسخة الثانية)".

وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة د. مني الشرقاوي رئيس المؤتمر والخبير التربوي ورئيس مجلس إدارة المركز العربي الدولي للتدريب والاستشارات، وكلمة اللواء أركان حرب أشرف فوزي نائب رئيس المؤتمر وعضو اللجنة العلمية والخبير الاقتصادي والأمني ومستشار التدريب والتثقيف بالمركز، وكلمة الدكتورة راندا الديب أستاذ أصول تربية الطفل بجامعة طنطا، ورئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر ومحكم بالمجلس الأعلي للجامعات المصرية وصاحبة العديد من المبادرات، ومنها مبادرة "ابني ابنك صح"، ومدير مركز رعاية وتنمية الطفولة سابقا، ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة طنطا.

وبدأت فعاليات المؤتمر بعرض الباحثين لبحوثهم وأوراق العمل وتناول المؤتمر العديد من الموضوعات منها أثر التكنولوجيا على الأطفال والأسرة وتحديات التربية في ظل تكنولوجيا المعلومات "رؤية تقويمية"، وتكنولوجيا التربية والتعليم، وأبعادها الذكاء الاصطناعي، ودوره في تسهيل العملية التعليمية للطالب.

وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات منها إعداد المربين على أعلى مستوى علمي وتقني ورقمي ليقوموا بالتنشئة السليمة للأطفال منذ نعومة أظفارهم وتنمية ملكاتهم، ومواهبهم ومهاراتهم واكتسابهم القيم والأخلاقيات الدافعة للعمل، والإنتاج والتكيف مع المجتمع الرقمي والأجهزة والشاشات الذكية لمواكبة هذا العصر الذي يهدف إلى عالم أكثر راحة ورفاهية وسرعة.