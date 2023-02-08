مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس -في بيان صحفي اليوم الأربعاء- أن مجموعات متتالية من المستوطنين بلغت 309 مستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة - الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال منذ عام 1967م - ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، واستمعوا لشروحات عن "الهيكل المزعوم"، وقام بعضهم بتأدية "شعائر تلمودية" في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة بالحرم القدسي.

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين للمسجد من القدس وأراضي الـ48 ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها.