قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن الحكومة تخطط لتقديم المزيد من الدعم للمناطق المتضررة جراء زلزال الذي ضرب جنوب تركيا، حيث تجاوز عدد القتلى في البلاد وسوريا المجاورة 9 آلاف و400.



وقال كيشيدا في جلسة برلمانية، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء: "سننظر في إرسال المساعدة الضرورية في ضوء احتياجات السكان المحليين" مع بدء فريق الإنقاذ الياباني للإغاثة من الكوارث العمل في مقاطعة كهرمان ماراس بجنوب تركيا.



وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي إن طوكيو تدرس أيضًا تقديم مساعدات إنسانية لسوريا استجابة لطلب حكومتها.

مر يومان كاملان منذ أن ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة المنطقة، ويتسابق عمال الإنقاذ مع الزمن لانتشال الضحايا العالقين تحت الأنقاض في طقس الشتاء القارس.



وتسبب الزلزال في إصابة 35 ألف شخص على الأقل في كل من تركيا وسوريا، مع انهيار المباني وتدمير الطرق في منطقة واسعة.