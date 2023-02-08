بايدن في خطاب حالة الاتحاد: نحن البلد الوحيد الذي يخرج من كل أزمة أقوى مما كان عليه

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يخرج من كل أزمة أقوى مما كان عليه.

تصريح بايدن جاء في خطابه حول حالة الاتحاد، وهو الثاني له منذ توليه منصبه.

وأضاف: "قصة أمريكا هي قصة تقدم وقدرة على الصمود والمضي قدما دائما وعدم الاستسلام أبدا. قصة فريدة من نوعها بين جميع الأمم. نحن البلد الوحيد الذي يخرج من كل أزمة أقوى مما كان عليه عندما دخل فيها. وهذا ما نفعله مرة أخرى".

وأضاف: "بينما أقف هنا الليلة، فقد حققنا رقما قياسيا بلغ 12 مليون وظيفة جديدة. والمزيد من الوظائف التي تم توفيرها في عامين أكثر مما وفره أي رئيس في أربع سنوات".