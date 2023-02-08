هل تسبب زلزال تركيا في تحريك تركيا 3 أمتار اتجاه الغرب؟ القومي للبحوث الفلكية يوضح

علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على أحد الخبراء الإيطاليين، بشأن تسبب الزلازل التي ضرب تركيا فجر الإثنين، في تحريك الأراضي التركية مسافة 3 أمتار نحو الغرب.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة قناة «ON E» مساء الثلاثاء، أنه من الطبيعي عقب أي زلزال كبير بهذه الصورة؛ أن يتبعه حركة للقشرة الأرضية، مشيرا إلى أن المسافة المعلنة؛ كبيرة للغاية، ومن شأنها أن تحدث تغييرا جذريا في الطبيعة الجيولوجية للمنطقة.

وأضاف أن المعلومات السابقة؛ تحتاج إلى تدقيق لبيانات الأرصاد بشأن مسافة حركة القشرة الأرضية، بالإضافة إلى تسجيل هذه الإزاحات عبر المحطات الأرضية، مضيفا: «نحتاج إلى دعم فني من السلطات المحلية؛ للتحقق من ذلك ومراجعة الأرقام».

وقال رئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، كارلو دوغليوني، إن الزلازل التي ضربت تركيا؛ تسببت في تحريك تركيا 3 أمتار نحو الغرب، موضحا أن الزلازل حدثت عند نقطة التقاء صفائح شرق الأناضول مع الصفيحة العربية والإفريقية.