الحكومة الأردنية تعطل الدراسة وتأخر بدء ساعات العمل بالمؤسسات غدا بسبب الطقس السيئ

أعلنت الحكومة الأردنية، تعطيل الدراسة بالمدارس غدا الخميس، بسبب الظروف الجوية السيئة السائدة في البلاد لليوم الثالث على التوالي، وذلك طبقا لقرار وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة.

كما قرر رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، تأخير بدء العمل بجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة غدا الخميس، إلى الساعة العاشرة صباحا؛ وذلك نظراً للظُّروف الجوية السائدة الحالية.

ولليوم الثالث على التوالي، تكتسي العاصمة عمان ومدن أخرى بالزائر الأبيض "الثلوج" ، فيما استمرت الجهات الحكومية الأردنية في رفع حالة الطوارئ لمواجهة المنخفض الجوي المصنف من الدرجة الرابعة ويعد من أصعب المنخفضات منذ بداية الشتاء هذا العام.

وشهدت عدد من مناطق قضاء دير الكهف لاسيما منطقة دير القن بمحافظة المفرق تساقطا كثيفا للثلوج مع الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، فيما دعت غرفة العمليات الرئيسة في المحافظة المواطنين لتوخي الحيطة والحذر، وعدم السير على الطرقات لإفساح المجال أمام الآليات للعمل للحيلولة دون تراكم الثلوج وإزالتها لضمان عدم إغلاق الطرق.

وتحذر إدارة الأرصاد في تقرير لها، من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من الأردن بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي تشهد تساقطات ثلجية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر تشكل الصقيع وحدوث التجمد في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.

وتكون الأجواء يوم غد الخميس باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً مع فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط الأردن، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.