مستشار الأمن القومي الأمريكي: واثقين من موافقة الكونجرس على إرسال مساعدات لأوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن إدارة الرئيس جو بايدن ما زالت واثقة من أنها بإمكانها الحصول على موافقة الكونجرس على إرسال مساعدات لكييف، بعدما أحبط الجمهوريون بمجلس النواب مشروع قانون للحزبين بشأن الهجرة والمساعدات لأوكرانيا الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وصرح سوليفان للصحفيين اليوم عقب اجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل والأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج: "نعتزم تماما السير إلى نقطة تمرير حزمة (المساعدات) من مجلسي الشيوخ والنواب، وأن تحال إلى مكتب الرئيس للحصول على توقيعه".

وأضاف: "في نهاية المطاف لا بديل عن اضطلاع الولايات المتحدة بالمسؤولية".

وألقى بايدن أمس الثلاثاء باللائمة على دونالد ترامب لإحباطه مشروع القانون الذي أعده الحزبان، مشيرا إلى أن المرشح الجمهوري الأوفر حظا ضغط على أعضاء حزبه لرفضه ليحصل على أفضلية في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.