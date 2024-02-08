حارس اتحاد جدة يودع جماهير العميد

وجه البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى فريق اتحاد جدة، رسالة لجماهير النادي الملقب بـ(العميد)، قبل ساعات من حسم مصيره مع الفريق.

وقاد جروهي الاتحاد للفوز على الطائي 3 / صفر، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ19 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

وقال جروهي في تصريحات إعلامية عقب نهاية اللقاء إنه لا يعلم إذا ما كان سيرحل عن الفريق أم سيبقى، لافتا إلى أن هذا الأمر ستحدده الساعات القادمة، لكن الحارس البرازيلي وجه رسالة لجماهير الاتحاد بدا كما لو أنها رسالة وداع.

وأكد جروهي "القلب سيبقى دائما أبدا في حب الاتحاد"، موجهًا كل الشكر لجماهير النادي التي دعمته وآزرت الفريق طوال مسيرته مع الاتحاد، ما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات والألقاب.

وأضاف: "لا أدري هل أكمل أم لا وهل سأستمر في قائمة المحترفين أم لا لكن في النهاية سعيد بما لمسته من حب من جانب جماهير الاتحاد".

وعن الفوز بالمباراة والخروج بشباك نظيفة، قال جروهي إن اللاعبين تعاهدوا قبل المباراة على الفوز من أجل إيقاف الهزائم الأخيرة في الدوري ومصالحة الجماهير.

ووضع الاتحاد حدا لسلسلة هزائمه في الدوري السعودي، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس بترتيب المسابقة.