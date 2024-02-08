جامعة قناة السويس تعقد برنامج المهارات الأساسية للقيادات الشبابية 10 فبراير الجاري

يعقد مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان، المنحة الثالثة من برنامج المهارات الأساسية للقيادات الشبابية خلال الفترة من 10 فبراير إلى 7 مارس المقبل ، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة بالجامعة، أن برنامج المنحة يضم اللغة الإنجليزية والألمانية ومهارات التعامل مع العملاء وإدارة الموارد البشرية، مضيفا أن البرنامج مجاني لطلاب جامعة قناة السويس ويحاضر به الدكتور سمير غنيم أستاذ الإدارة وتنمية الموارد البشرية بأكاديمية الشرطة.

وأوضح، فى بيان للجامعة، ضرورة توافر عدة ‎شروط في الطالب المتقدم منها،‎ أن يكون من طلاب جامعة قناة السويس، واجتاز أحد أفواج إعداد القادة، ومن غير المستفيدين بالمنحة الأولى واجتياز الطالب للمقابلة الشخصية، وتقديم استمارة الاشتراك اليوم الخميس 8 فبراير بمقر مركز إعداد القادة بمبنى رعاية الشباب.