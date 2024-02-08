من صخرته المباركة عرج النبي الكريم محمد إلى السماوات ليلقى رُسل ربه في الأرض، ويشرف بلقائه صوتا قدسيا حمَّله أمانة الصلاة، وأراه مآل الجزاء والعقاب ليُتم يقين المؤمنين.

وبين أرجائه يتنفس المسلمون عبق الرحلة المباركة، فيتوقون للصلاة فيه في ذكراها، إنه المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين الذي يقبع أسيرا بين تدنيس وغطرسة الاحتلال الإسرائيلي.

قبل يومان من ذكرى الإسراء والمعراج العطرة التي هلت مساء الأربعاء وحتى فجر الخميس، وبدلا من أن يكف الاحتلال يده عن إيذاء المسلمين العُزل، دنس مستوطنون يهود متطرفون باحات المسجد الشريف باقتحامات متكررة بحماية من شرطة الاحتلال، في استفزاز وتعد سافر.

وجاءت الذكرى العطرة يوم الأربعاء، وقررت إدارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية إقامة الاحتفال ظهر اليوم الخميس، وشَد فلسطينيو الأراضي المحتلة، الرحال إلى المسجد للصلاة فيه، لكن المسجد المبارك أصبح عجوزا مقيدا بعدما منعت شرطة الاحتلال دخول الشباب والنساء والأطفال إليه، والسماح بمرور كبار السن فقط.

وعند الساعة 11 ظهر اليوم، بدأ الاحتفال بالإسراء والمعراج، بآيات عطرة للشيخ الجليل يوسف أبو اسنينة إمام وخطيب المسجد الأقصى، أعقبتها كلمة لمفتي الديار الشيخ محمد حسين وكلمة للشيخ الدكتور أبو صوي وكلمة لدائرة الأوقاف وكلمة لدار القضاء ألقاها الشيخ محمد سرندح.

يقول مؤذن المسجد الأقصى، الشيخ زهير الصباح، في تصريحات خاصة لـ"الشروق" إن القدس باتت شبه خالية إلا من سكانها بسبب عزلها عن المدن الأخرى بعد غلق الطرق.



وعبر قائلا: "كان من المنتظر أن تكون الأعداد أكبر، ولكن بسبب الإغلاق والتشديدات على القدس وخاصة الأقصى حدث تقلص كبير للأعداد".

ويضيف الصباح أن هناك إجراءات مشددة على الأقصى منذ الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، ولا يُسمح لأحد بالدخول إلا لكبار السن من سكان القدس من البلدة القديمة وحتى أهل الشمال الذين لديهم هويات زرقاء تسمح لهم بالدخول يمنعهم الاحتلال من الصلاة.

وأردف أن الوضع صعب للغاية وهناك إجراءات مشددة وفي يوم الجمعة تتحول القدس لثكنة عسكرية وبكل أسف تتكرر الاقتحامات وتتزايد بشكل كبير، "المستوطنون لا يستطيعون الوصول إلى المصليات المسقوفة مثل القبلي والمرواني وقبة الصخرة هم يذهبون للزيارة فقط وليس لأداء الطقوس والصلوات أو حبا في الأقصى ولكن لتجنب المشاحنات مع المسلمين".

ولفت الصباح إلى أنه لحسن الحظ لم يحدث أي احتكاك بين المصلين وشرطة الاحتلال قبيل الاحتفال أو خلاله أو حتى بعده، مرجئا ذلك لقلة المصلين.

* الحرب تضيق على الأقصى وفلسطينيي الأراضي المحتلة

بالرغم من وجود المسجد الأقصى في القدس المحتلة مع الضفة الغربية، بمعزل عن قطاع غزة إلا أن حرب الإبادة الجماعة التي تشنها إسرائيل للشهر الرابع بحق أهالي القطاع ألقت بظلالها على حال المسجد بمنع المصلين، وفلسطيني الأراضي المحتل خاصة في القدس والضفة، باعتقال الآلاف وتجريف الطرق وغلقها وتخريب البنية التحتية منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي.

واستكمالا لمسلسل الاعتقالات اليومية الشرسة، اعتقلت قوات الاحتلال 19 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة قبل يوم واحد من ذكرى الإسراء والمعراج.