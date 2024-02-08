مجلس النواب الإيطالي يصوت بالأغلبية لصالح منح أوكرانيا مساعدات عسكرية

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صوت مجلس النواب الإيطالي، بأغلبية كبيرة لصالح منح أوكرانيا مساعدات أوكرانية إضافية.

وصوت 218 نائبا اليوم الخميس، لصالح السماح لحكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بمنح كييف مزيد من المعدات من أجل حربها ضد روسيا، في حين عارض ذلك 42 نائبا.

ولم تثبت صحة مخاوف من أن لا تصبح إيطاليا حليفة يمكن الاعتماد عليها لأوكرانيا تحت قيادة ميلوني.

وكانت حكومتها الائتلافية المكونة من 3 أحزاب قد تولت مقاليد السلطة في أكتوبر 2022.

وصوت أعضاء حزب الرابطة، الذي ينتمى له نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني؛ لصالح قرار المساعدات.

وقال العضو بالحزب باولو فورمينتيني: "لا نستطيع التخلي عن أوكرانيا، لن نسمح للأنظمة الاستبدادية بتدمير مستقبلنا".

وفي نفس الوقت، دعا لبذل مزيد من الجهود للتوصل لحل على طاولة المفاوضات.