 الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 796 مليون دولار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 796 مليون دولار

نيويورك - بترا
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 9:42 ص | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 9:42 ص

أعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 796 مليون دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة بشأن غزة.

وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل 66 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في نوفمبر الماضي، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون شخص في الضفة الغربية المحتلة.

وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.


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